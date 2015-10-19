وزير السياحة يستقبل أول رحلة طيران مباشرة من هولندا للأقصر

استقبل هشام زعزوع وزير السياحة، و محمد بدر محافظ الأقصر أول رحلة طيران مباشرة من العاصمة الهولندية أمستردام بمطار الأقصر الدولي .

وقال وزير السياحة أن هذه الرحلة المباشرة الأولى للأقصر من هولندا مشيرا إلى أن هذه الرحلة ستكون أسبوعية ويعقبها مزيد من الرحلات المباشرة للأقصر من أسواق سياحية أخرى.

وأوضح هشام زعزوع أن وجود إعلام هولندى مرافق لهذه الرحلة من كبريات المؤسسات الإعلامية الهولندية سيكون له عظيم الأثر فى نقل صورة إيجابية واقعية عن السياحة المصرية وعن استقرار المقصد السياحى المصرى وخاصة محافظة الأقصر التى تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية المصرية والتى تتميز بنمط السياحة الثقافية.

وأكد زعزوع أن هذه الرحلة هى أحد ثمار الجهود المتواصلة من الوزارة والحكومة بأسرها للعمل على استعادة الحركة السياحية إلى #مصر بوجه عام والأقصر خاصة، تقديرا لما عانته المحافظة خلال السنوات الماضية.

وتوجه وزير السياحة لاستقبال 120 من وكلاء السفر والسياحة الأوكرانيين خلال رحلتهم التعريفية للأقصر وذلك على متن الباخرة النيلية “Ms Lady Mary” وترجع أهمية هذه الرحلة لتنفيذها على متن باخرة نيلية إذ سيقوم وكلاء السياحة المشاركين فى هذه الرحلة بالترويج لمنتج السياحة النيلية فى السوق الأوكرانية.