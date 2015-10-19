السيطرة على حريق داخل مصنع نستله للمياه المعدنية فى بنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمصنع نستله مصر للمياه المعدنية ببنها دون خسائر بشرية أو إصابات.

جاء ذلك فى بيان أمن المديرية، حيث تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز بنها، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بخزان بعرض 2 متر بطول 8 أمتار مخصص لغاز ثانى أكسيد الكربون والمخصص لمعالجة المياه المعدنية، ولم تنجم عن ذلك إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال مدير الأمن الصناعى بالمصنع المدعو "أحمد حسين عبد الحميد حسن 35 سنة" أيد ذلك ولم يتهم أحدا بالتسبب فى نشوب الحريق جنائيا، وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7988 إدارى مركز بنها لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.