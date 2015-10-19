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مفرقعات الجيزة: فحص أولى اللجان الانتخابية للكشف عن أى متفجرات

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مفرقعات الجيزة: فحص أولى اللجان الانتخابية للكشف عن أى متفجرات مفرقعات الجيزة: فحص أولى اللجان الانتخابية للكشف عن أى متفجرات
أكد العقيد هانى محمد رئيس قسم المفرقعات بالجيزة أن خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى ينتشرون بجميع نقاط الإدارة مع نشر الكلاب البوليسية للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات البرلمانية لليوم الثانى من عمليات الاقتراع.

وأوضح رئيس المفرقعات لليوم السابع أن هناك تواجدا مكثفا لسيارات المفرقعات حول المنشآت الشرطية والحكومية الحيوية المهمة للكشف عن أى مواد متفجرة، مشيرا إلى أنه سيتم نشر رجال المفرقعات والكلاب البوليسية، تحسبا لأى تفجيرات أو تعطيل التصويت مع وضع خطط لتأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها استعدادا للانتخابات.

وأشار العقيد هانى، إلى أن رجال المفرقعات سيكونون مزودين بأجهزة كشفية وكلاب مفرقعات لتأمين التجمعات الدعائية بنطاق المحافظة أمام اللجان الانتخابية، مناشدا المواطنين فى حالة العثور على أى جسم غريب يجب الاتصال برقم 120 أو 180 ليتم انتقال خبراء المفرقعات إلى المكان لفحص الجسم للتحقق من مدى سلبية وإيجابية البلاغ.

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