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ضبط عاطل لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمدينة قليوب

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ضبط عاطل لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمدينة قليوب ضبط عاطل لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمدينة قليوب
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمدينة قليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مأمور قسم قليوب يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن آثار بأحد المنازل بناحية قليوب المحطة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام "عزت. ف. م. ع" 50 سنة، عاطل بالحفر والتنقيب عن آثار داخل منزله، حيث قام بعمل حفرة بمنزله بعمق حوالى 10 أمتار تقريباً، وتم ضبطه وبحوزته عدد 3 كوريك وموتور رفع مياه وتم التحفظ عليهم.

وتم تعيين الحراسة اللازمة على المنزل محل البلاغ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3400 إدارى قسم قليوب لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365