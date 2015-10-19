أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل "مسلم خيزاب" القيادى بالحرس الثورى الإيرانى فى اشتباكات بسوريا

Google+ Print
مقتل "مسلم خيزاب" القيادى بالحرس الثورى الإيرانى فى اشتباكات بسوريا مقتل "مسلم خيزاب" القيادى بالحرس الثورى الإيرانى فى اشتباكات بسوريا
أعلنت مصادر إيرانية مقتل قائد كتيبة "يا زهراء" التابعة لفيلق الإمام الحسين فى الحرس الثورى الإيرانى العقيد مسلم خيزاب إثر اشتباكات مع عناصر مسلحة شمال غربى سوريا.

وذكرت قناة (العربية الحدث) ، اليوم الاثنين، أن خيزاب قتل أثناء تنفيذه مهمة استشارية، دون أن تحدد المكان الدقيق لمقتله، مشيرة إلى أن خيزاب كان يقدم الاستشارات للجيش السورى.

يشار- حسب القناة- إلى أن هذا هو خامس ضابط إيرانى بدرجة مستشار يقتل فى سوريا من بين 21 عنصرا من الحرس الثورى والميليشيات الأفغانية والباكستانية المقاتلة معه، منذ حوالى أسبوعين، حيث تساند هذه القوات الجيش السورى لشن عمليات برية ضد قوات المعارضة فى ريفى اللاذقية وحماة وضواحى مدينة حلب.


>الجيش السورى يبدأ عملية برية فى ريف حلب الجنوبى بتغطية روسية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017