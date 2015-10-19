مقتل "مسلم خيزاب" القيادى بالحرس الثورى الإيرانى فى اشتباكات بسوريا

أعلنت مصادر إيرانية مقتل قائد كتيبة "يا زهراء" التابعة لفيلق الإمام الحسين فى الحرس الثورى الإيرانى العقيد مسلم خيزاب إثر اشتباكات مع عناصر مسلحة شمال غربى سوريا.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الاثنين، أن خيزاب قتل أثناء تنفيذه مهمة استشارية، دون أن تحدد المكان الدقيق لمقتله، مشيرة إلى أن خيزاب كان يقدم الاستشارات للجيش السورى.

يشار- حسب القناة- إلى أن هذا هو خامس ضابط إيرانى بدرجة مستشار يقتل فى سوريا من بين 21 عنصرا من الحرس الثورى والميليشيات الأفغانية والباكستانية المقاتلة معه، منذ حوالى أسبوعين، حيث تساند هذه القوات الجيش السورى لشن عمليات برية ضد قوات المعارضة فى ريفى اللاذقية وحماة وضواحى مدينة حلب.

الجيش السورى يبدأ عملية برية فى ريف حلب الجنوبى بتغطية روسية

>