سفير مصر بألمانيا: انتهاء عملية فرز أصوات الناخبين والإقبال تحت المتوسط

أكد السفير المصرى فى ألمانيا دكتور بدر عبد العاطى انتهاء عملية فرز أصوات الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم على مدى اليومين الماضيين، فى انتخابات المرحلة الأولى- التى شملت 14 محافظة- لاختيار المرشحين لمجلس النواب 2015.

وقال: "إن عملية فرز الأصوات تمت بنجاح فى وقت متأخر الليلة الماضية، ولم تحدث أى عوائق أو تجاوزات".

وأوضح السفير أن نسبة المشاركة والإقبال على التصويت كانت تحت المتوسط، وقال "إن عملية الفرز الفردى والقوائم قد تمت بنجاح وبمنتهى الشفافية والنزاهة والسلاسة، وقد قمنا بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بنتائج الفرز"، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمت فى حضور متابعين من جامعة الدول العربية.

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