"غرفة عمليات الداخلية": سلامة صناديق الاقتراع بجميع اللجان الانتخابية

أكد مصدر أمنى مسئول بغرفة عمليات وزارة الداخلية سلامة صناديق الاقتراع بكافة اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، قبيل بدء التصويت فى اليوم الثانى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، والتى تجرى بأربع عشر محافظة .

وقال المصدر، فى تصريحات صحفية، صباح اليوم الاثنين، إنه تم تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الإجراءات الأمنية على كل اللجان والمقار الانتخابية فى أعقاب انتهاء عملية التصويت فى التاسعة من مساء الليلة الماضية، لضمان حماية الصناديق والحيلولة دون وقوع أى محاولة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لاقتحام أى من اللجان أو المقار الانتخابية.

وأضاف المصدر الأمنى، أن وزير الداخلية أصدر توجيهات مشددة إلى القوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية فى أعقاب انتهاء عملية التصويت فى اليوم الأول من الانتخابات، بتشديد الحراسة على كل اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتكثيف المرورات والدوريات الأمنية بالمناطق المحيطة باللجان بعد إغلاق صناديق الاقتراع، للحيلولة دون أى محاولة للعبث بها ليلا أو محاولة اقتحام أى من تلك اللجان أو المقار.

وأكد المصدر الأمنى انتظام الخدمات الأمنية بجميع اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الـ 14 محافظة التى تشهد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحالة الأمنية مستقرة وهادئة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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