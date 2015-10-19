وزير دفاع السودان للوطن السعودية: 6 آلاف مقاتل جاهزون لليمن

أكدت الحكومة السودانية وصول 500 من جنودها إلى محافظة عدن جنوبى اليمن، لتولى مهمة ضبط الأمن فيها، والقيام بأى أعمال توكل إليهم من قيادة التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية

وقال وزير الدفاع السودانى، الفريق أول ركن عوض أحمد بن عوف فى تصريح لـصحيفة "الوطن" السعودية إن "الجنود الذين وصلوا عدن يشكلون الدفعة الثانية من القوة التى تعهدت الخرطوم بإرسالها للمشاركة ضمن قوات التحالف العربى، وهناك 6 آلاف مقاتل من قوات الصاعقة والقوات البرية وقوات النخبة على أتم الاستعداد للمشاركة، متى ما طلبت قيادة التحالف".

وأضاف ابن عوف إن السودان على استعداد للوفاء بالتعهد الذى قدمه للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، بتقديم كل ما يطلب منه، لمساعدة الحكومة الشرعية على استعادة البلاد من التمرد الحوثى، مشيرا إلى العلاقات الأزلية التى تربط بين الشعبين الشقيقين.