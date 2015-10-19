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سعد سمير يسخر من أجواء ' مهمة في تل أبيب ' بالسوبر

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سعد سمير يسخر من أجواء ' مهمة في تل أبيب ' بالسوبر سعد سمير يسخر من أجواء ' مهمة في تل أبيب ' بالسوبر

سخر سعد الدين سمير من الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وجود انقسامات ومؤامرات تسببت في خسارة الفريق كل البطولات الموسم الماضي.

وقال سعد سمير ضاحكًا:"تردد كثيرًا أن الأهلي يعاني من انقسامات ومؤامرت، وكأن الفريق يعيش أجواء مهمة في تل أبيب".

وأضاف عبر قناة ناديه "هذه الأمور ليست موجودة في النادي الأهلي، لأنه كيان كبير، ولديه إدارة واعية، والفريق بالكامل يخدمه".

وواصل "تعودنا أن الفريق له كبير، سواء قائده في الملعب أو أي مسئول بالنادي".

وأتم المدافع الدولي: "كما أن لدينا إدارة واعية تسعى لتصحيح الأخطاء، ولن تسكت على أي خروج عن النص".

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