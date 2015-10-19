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رمضان صبحي: علاء عبد الصادق شخصية ' نظيفة '

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رمضان صبحي: علاء عبد الصادق شخصية ' نظيفة ' رمضان صبحي: علاء عبد الصادق شخصية ' نظيفة '

أشاد رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي الشاب بعلاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة الذي تم إقالته بنهاية الموسم الماضي.

وقال رمضان في حواره عبر قناة الأهلي:"علاء عبد الصادق من أنقى الشخصيات التي رأيتها في حياتي، فهو يخاف على النادي من قلبه".

وأضاف "لم يكن مديرًا للكرة أو القطاع فقط، بل كان مثل والدي، وساعدني كثيرًا، ووجب علي توجيه الشكر له على مساندتي باستمرار".

وواصل "عبد الصادق عاشق للأهلي، وشخصية نظيفة عكس آخرين، وتعرض لحملة شرسة خلال الفترة الأخيرة".

وأتم رمضان صبحي "كان على استعداد لخدمة النادي دون مقابل، وكل اللاعبين يحبونه".

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