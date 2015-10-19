اليوم.. استئناف إعادة محاكمة «بديع» و78 إخوانيًّا في قضية «أحداث العدوة»

تستأنف محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار جمال فزاع الإثنين جلسات إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و78 متهمًا إخوانيًا بسماع أقوال باقي الشهود.

ويحاكم المتهمون في قضية “أحداث العدوة ” والتي شملت قتل رقيب شرطة وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة” عام 2013، وتضمن قرار المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وعقدت الجلسة السابقة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، بحضور 74 متهمًا، بينهم 27 محبوسين على ذمة القضية، بينهم محمد بديع، مرشد الجماعة، ومحمد حليم، أمين حزب الحرية والعدالة، بمركز العدوة.

كانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكمها في يونيو 2014 بإعدام 187 متهمًا، والحبس المؤبد لعدد 4 متهمين، والبراءة لـ400 متهم، في قضية أحداث العدوة، وتمت إعادة الإجراءات للمتهمين الحضوريين، فتقرر عقد جلسات لإعادة محاكمتهم.