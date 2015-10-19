اقوى مشروب حارق للدهون برفع معدل الحرق في الجسم و يساعد على التخلص من الوزن الزائد بسرعه

لا يعتمد انقاص الوزن فقط على نوعية الطعام و الشراب الذي يتناوله الانسان , بينما يعتمد على بعض الامور الاخرى مثل ممارسة الرياضة و معدل حرق الجسم للدهون و الذي يعتبر من اهم العوامل لتي تساعد في عملية انقاص الوزن , حيث يوجد بعض الاشخاص الذي يعانون بشدة من مشكلة عدم خسارتهم للوزن مهما بذلوا من مجهود في الرياضة و عدم تناول الطعام و ذلك يرجع لانخفاض معدل الحرق لديهم .

و لذلك يفضل اثناء عمل الريجيم ان يقترن به تناول مشروبات ترفع من معدل الحرق في الجسم بالاضافة بالطبع الى ممارسة الرياضة , و من اهمها ممارسة رياضة المشى يوميا نصف ساعة على الاقل , و اليوم نقدم لكى احد اروع المشروبات التي ترفع من معدل الحرق و اثبتت فعاليتها بشكل كبير .حارق

المكونات المطلوبة :

معلقة كبيرة قرفة

معلقة كبيرة زنجبيل

معلقة كبيرة شاي اخضر

لتر ماء مغلى و ساخن جدا

معلقة كبيرة خل تفاح

عصير ليمونة

طريقة التحضير:

يتم وضع المكونات جميعها معا و يصب عليها الماء المغلى , ثم تغطى و تترك لمدة لاتقل عن ربع ساعة .

يتم شرب كوب من هذا المشروب قبل الاكل بربع ساعة .

و نكرر مرة اخرى على ضرورة ممارسة الرياضة بالاضافة الى شرب 8 اكواب من الماء يوميا , و اليكي عزيزتي ريجيم مفيد جدا يمكن تطبيقه مع تناول المشروب الحارق للدهون كما هو موضح بالفيديو التالي

شبكةعيونالإخبارية

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