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اقوى مشروب حارق للدهون برفع معدل الحرق في الجسم و يساعد على التخلص من الوزن الزائد بسرعه

  • الصحة
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اقوى مشروب حارق للدهون برفع معدل الحرق في الجسم و يساعد على التخلص من الوزن الزائد بسرعه اقوى مشروب حارق للدهون برفع معدل الحرق في الجسم و يساعد على التخلص من الوزن الزائد بسرعه

لا يعتمد انقاص الوزن فقط على نوعية الطعام و الشراب الذي يتناوله الانسان , بينما يعتمد على بعض الامور الاخرى مثل ممارسة الرياضة  و معدل حرق الجسم للدهون و الذي يعتبر من اهم العوامل لتي تساعد في عملية انقاص الوزن , حيث  يوجد بعض الاشخاص الذي يعانون بشدة من مشكلة عدم خسارتهم للوزن مهما بذلوا من مجهود في الرياضة و عدم تناول الطعام و ذلك يرجع لانخفاض معدل الحرق لديهم .

و لذلك يفضل اثناء عمل الريجيم ان يقترن به تناول مشروبات ترفع من معدل الحرق في الجسم بالاضافة بالطبع الى ممارسة الرياضة , و من اهمها ممارسة المشى يوميا نصف ساعة على الاقل , و اليوم نقدم لكى احد اروع المشروبات التي ترفع من معدل الحرق و اثبتت فعاليتها بشكل كبير .حارق

    المكونات المطلوبة :
    معلقة كبيرة قرفة
    معلقة كبيرة زنجبيل
    معلقة كبيرة شاي اخضر
    لتر ماء مغلى و ساخن جدا
    معلقة كبيرة خل تفاح
    عصير ليمونة
    طريقة التحضير:
    يتم وضع المكونات جميعها معا و يصب عليها الماء المغلى , ثم تغطى و تترك لمدة لاتقل عن ربع ساعة .
    يتم شرب كوب من هذا المشروب قبل الاكل بربع ساعة .

و نكرر مرة اخرى على ضرورة ممارسة الرياضة بالاضافة الى شرب 8 اكواب من الماء يوميا , و اليكي عزيزتي ريجيم مفيد جدا يمكن تطبيقه مع تناول المشروب الحارق للدهون كما هو موضح التالي

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