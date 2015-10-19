أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل وإصابة أكثر من 14 شخصا جراء تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

Google+ Print
مقتل وإصابة أكثر من 14 شخصا جراء تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا مقتل وإصابة أكثر من 14 شخصا جراء تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

أرشيفية

أعلنت السلطات الكولومبية، مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين، وذلك جراء تحطم طائرة صغيرة في منطقة سكنية في العاصمة بوجوتا بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بالعاصمة.

وذكرت “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم الإثنين أن الطائرة تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار “إلدورادو” في العاصمة الكولومبية (بوجوتا)، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه الذي تشهده بوجوتا خلال ثلاثة أشهر حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم في شهر أغسطس الماضي عندما تحطمت طائرة في منطقة “كاجيكا” فيما لقي ثلاثة آخرون مصرعهم في وقت سابق من شهر أكتوبر الجارى عندما تحطمت أيضا طائرة صغيرة إثر سقوطها على أحد الطرق السريعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل