مقتل وإصابة أكثر من 14 شخصا جراء تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية، مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين، وذلك جراء تحطم طائرة صغيرة في منطقة سكنية في العاصمة بوجوتا بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بالعاصمة.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم الإثنين أن الطائرة تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار “إلدورادو” في العاصمة الكولومبية (بوجوتا)، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه الذي تشهده بوجوتا خلال ثلاثة أشهر حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم في شهر أغسطس الماضي عندما تحطمت طائرة في منطقة “كاجيكا” فيما لقي ثلاثة آخرون مصرعهم في وقت سابق من شهر أكتوبر الجارى عندما تحطمت أيضا طائرة صغيرة إثر سقوطها على أحد الطرق السريعة.