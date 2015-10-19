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مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

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مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في سوريا مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

أعلنت مصادر إيرانية،  مقتل قائد كتيبة “يا زهراء” التابعة لفيلق الإمام الحسين في الحرس الثوري الإيراني العقيد مسلم خيزاب إثر اشتباكات مع عناصر مسلحة شمال غربي سوريا.

وذكرت قناة ( العربية الحدث) اليوم الاثنين أن خيزاب قتل أثناء تنفيذه مهمة استشارية ، دون أن تحدد المكان الدقيق لمقتله، مشيرة إلى أن خيزاب كان يقدم الاستشارات للجيش السوري.

يشار – حسب القناة – إلى أن هذا هو خامس ضابط إيراني بدرجة مستشار يقتل في سوريا من بين 21 عنصرا من الحرس الثوري والميليشيات الأفغانية والباكستانية المقاتلة معه، منذ حوالي أسبوعين، حيث تساند هذه القوات الجيش السوري لشن عمليات برية ضد قوات المعارضة في ريفي اللاذقية وحماة وضواحي مدينة حلب.

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