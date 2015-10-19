مباحث الشرق تكشف غموض سرقة الشركات التجارية في بورسعيد

توصلت تحريات الرائد تامر سليم رئيس مباحث قسم شرطة الشرق، إلى أن وراء ارتكاب حوادث سرقة مكاتب الشركات التجارية بإسلوب كسر كالون الباب بنطاق حي الشرق تشكيلًا عصابيا مكون من كلا من، ”محمد م ع” 29 سنة مقيم دائرة قسم الزهور (سبق اتهامه في عدد 4 قضايا مابين مخدرات و آداب عامة سرقة)، و “ محمد ع غ” مقيم دائرة قسم بورفؤاد أول (سبق اتهامه فى عدد 2 قضيتي ضرب و سرقة).

> عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرق من ضبط الأول و بحوزته سلاح أبيض”مطواه ” ومبلغ مالي وبمواجهته إعترف باشتراكه مع المتهم الثاني (هارب) بإرتكاب الوقائع التالية، سرقة مبلغ مالي (65 ألف جنيه) وبعض الأختام وجهاز لاب توب من مكتب فيوتشر مارين بشارع الجيش.

> سرقة مبلغ مالي (60 ألف جنيه) وعدد (2) هاتف محمول من مكتب شركة الرجاء للسياحه بشارع الجمهورية. سرقة خزينة حديدية بها أوراق وجهاز لاب توب وهاتف محمول من شركة رويال سبنج لخدمات الشحن البحري بشارع الجمهورية. سرقة جهاز لاب توب وبعض الأوراق والأنتيكات من مكتب الجندي للتخليص الجمركي بشارع الجمهورية. سرقة مبلغ مالي ( 500 دولار + 100 جنيه) من مكتب شركة بورسعيد للملاحة. سرقة جهاز لاب توب من مكتب شركة موسى للملاحة. سرقة مبلغ مالي (1000 دولار) من مكتب الجوهري للنقل البحري بنطاق حي الشرق. سرقة كمية من الملابس من محل عمرو لملابس الأطفال بشارع أحمد ماهر – حي الشرق .

بإرشاد المتهم تم ضبط المسروقات وقرر أن المبالغ المالية التي تحصل عليها من حصيلة جرائم السرقات قام بإنفاقها فيما عدا ما ضبط بحوزته وأن زميله الهارب تحصل على نصف المبلغ المالي المبلغ بسرقته وبعرض المضبوطات على المجني عليهم تعرفوا عليها واتهموا المذكوران بسرقتها.

> وجه اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وكلف ادارة البحث بالعمل على سرعة ضبط المتهم الهارب.