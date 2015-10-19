شاهد الفيديو الذى يستطيع أن يقنع أى مدخن بالأمتناع عن التدخين

من أكثر العادات السيئه التى يجب أن يتخلص منها بعض البشر هى عادة التدخين فهى عاده سلبيه ضاره جدا بالصحه تحدثت عنها كافة المنظمات العالميه التى تهتم بالصحه والمحافظه عليها وقد نوه الكثيرون باضرار التدخين السلبيه والخطيره على صحة المدخنين وذوييهم ممن يتضررون بالتدخين السلبى الذى يدمر الرئه , واليوم انتشر فيديو عبر موقع اليويتيوب جكع اكثر من 11 مليون مشاهده وهو يوضح تجربه بسيطه لآثار التدخين وما يفعله بالرئتين وجسم الانسان .

والتجربه بسيطه للغايه تضمنت زجاجتين من المياه مزودتين بصنبورين و مثقوبتين من الغطاء ويصل بينهما انبوب ملتوى فى منتصفه تم عمل ثقب يتم تثبيت السيجاره فيه حتى تظهر النتائج الخاصه بالتدخين على زجاجات المياه والانبوب , بعد ذلك يتم فتح الصنبورين حتى يعمللان على ايجاد قوه دافعه للمياه من اجل ان تتم العمليه مثل عمليه التدخين بالضبط وكأن شخصا يتناول سيجاره ويظهر الدخان الخاص بالسيجاره على الانبوب من الداخل ليكون باللون الأسود بعد ذلك يتم فتح القرورتين لمعرفة تاثير عملية التدخين عليهما والتى تشبه الرئتين بالجسم واليكم النتيجه فى الفيديو .

شبكةعيونالإخبارية

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