أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تشكيل عصابى سرق 10 سيارات فى الجيزة

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى سرق 10 سيارات فى الجيزة ضبط تشكيل عصابى سرق 10 سيارات فى الجيزة
نجحت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالجيزة ومسئول عن سرقة 10 سيارات بالمنطقة.

وقد تمكن ضباط وحدة إدارة تأمين المناطق السياحية والأثرية من ضبط عبد الحليم 33 سنة ميكانيكى سيارات حال قيادته سيارة المبلغ بسرقتها، وكما تبين أن اللوحات المثبتة على السيارة خاصة بسيارة أخرى.

وبمناقشته اعترف بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع كل من أحمد ع 25 سنة سائق المحكوم عليه الهارب فى 9 قضايا آخرها جنح قسم حلوان سلاح أبيض، وحمدى ن 23 سنة عاطل، المحكوم عليه فى قضية ضرب، وعلاء ع وشهرته علاء عابد 28 سنه عاطل، وحسين م 28 سنة عاطل، وأنه تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب العديد من سرقات السيارات من الطريق العام بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك ومساومة مالكيها لإعادة تلك السيارات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثانى بأحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 10 حوادث سرقة السيارات من المواطنين بالإكراه، وقد أرشد المتهمان عن أماكن ارتكابهما لتلك الحوادث وأماكن تصريفهما للمسروقات، حيث أمكن ضبط السيارات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها. وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟