ضبط تشكيل عصابى سرق 10 سيارات فى الجيزة

نجحت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالجيزة ومسئول عن سرقة 10 سيارات بالمنطقة.

وقد تمكن ضباط وحدة إدارة تأمين المناطق السياحية والأثرية من ضبط عبد الحليم 33 سنة ميكانيكى سيارات حال قيادته سيارة المبلغ بسرقتها، وكما تبين أن اللوحات المثبتة على السيارة خاصة بسيارة أخرى.

وبمناقشته اعترف بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع كل من أحمد ع 25 سنة سائق المحكوم عليه الهارب فى 9 قضايا آخرها جنح قسم حلوان سلاح أبيض، وحمدى ن 23 سنة عاطل، المحكوم عليه فى قضية ضرب، وعلاء ع وشهرته علاء عابد 28 سنه عاطل، وحسين م 28 سنة عاطل، وأنه تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات من الطريق العام بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك ومساومة مالكيها لإعادة تلك السيارات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثانى بأحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 10 حوادث سرقة السيارات من المواطنين بالإكراه، وقد أرشد المتهمان عن أماكن ارتكابهما لتلك الحوادث وأماكن تصريفهما للمسروقات، حيث أمكن ضبط السيارات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها. وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.