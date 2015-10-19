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الطريقة الصحيحة لعمل كفتة الحاتى مثل أفضل المطاعم

  • هو وهى
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الطريقة الصحيحة لعمل كفتة الحاتى مثل أفضل المطاعم الطريقة الصحيحة لعمل كفتة الحاتى مثل أفضل المطاعم

هناك العديد من الناس يفضلون تناول الكفتة خارج المنزل وذلك لأن يكون لها مذاق خاص غير الكفتة المنزلية تمامآ ، ومعظم المطاعم يقدمون هذه الوجبة بأسعار مرتفعة نظرآ للإقبال الشديد والمستمر على الكفتة ، ومن المؤكد أنهم يقمون بعمل شىء بسيط وهذا هو الذى يعطى المذاق الجيد للكفتة فلنعرفة اليوم .

مقادير الكفتة:- 500 جرام لحم بحيث يكون نسبة الدهن 85% “ملبسة” + 100جرام بصل + مية بصل مع  قليل من عصير الطماطم+ بهارات لحمة + ملح  + فلفل أسود + بقدونس مفروم.

الطريقة / يوضع الملح والفلفل والبهارات وثفل البصل المفروم(من غير المية) على اللحمة ثم تعجن جيدآ ، بعد ذلك ضعى يديكى فى مية البصل الممزوجة بعصير الطماطم وتصبع الكفتة الى أن نهى كل الكمية ،ثم أحضرى سيخ الشوى أو يمكنك التصبيع على ملعقة خشبية اذا لم تتوفر لديكى الاسياخ ،ثم ضعى يديكى مرة أخرى فى مية البصل وقومى بتصبيع الكفتة على السيخ حتى تنتهى كل الكمية ،قومى بدهن الشواية بالزيت ولابد أن تكون الشواية سخنة ثم توضع أسياخ الكفتة للشوى ،ويفضل الشوى على الفحم حتى تصبح لديكى كفتة بمذاق المطاعم بالظبط ،وتقدم على البقدونس المفروم ،وبالهنا والشفا.

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