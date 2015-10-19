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بالفيديو | افعى شرسة تجرى وراء مراسل تلفزيونى

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بالفيديو | افعى شرسة تجرى وراء مراسل تلفزيونى بالفيديو | افعى شرسة تجرى وراء مراسل تلفزيونى

كثير منا يعرف الأفاعى ولها أسماء كثيرة متداولة مثل الحية ، أو الثعبان أو أفعى وهى من فصيلة الزواحف ذات الدم البارد ، ولا توجد لها أطراف ولا يوجد لها أُذُن .

الثعابين من أكلات اللحوم ويوجد على الأرض 2700 نوع ، ومعظم الثعابين غير سامة ، أما الأنواع السامة منها فهى تدافع عن نفسها .

أما الثعابين الصغيرة فأنها تتغذى على الحشرات ولكن الثعابين المتوسطة تتغذى على الفئران والأرانب والثعابين الكبيرة تتغذى على الخنازير والحيوانات الكبيرة ، وتتم إبتلاع الفريسة بالكامل دون مضغها لعدم وجود لثة أو أسنان لديها فيسهل عليها أبتلاع فريستها دون مضغها .

وكثير من الباحيثين يهتمون بالأفاعى ويجروون عليهم بعض التجارب كى يعرفوا كيف تتعايش هذه المخلوقات البرية وكيف تتكاثر وتأكل وتعيش  .

وفى هذا الفيديو نجد أنه عند أرجاع أفعى تم أخذها لأجراء بعض التجارب عليها وعندماتم أخراجها من الكيس هربت وهرولت مسرعة الى المصور الذى بات يلاحقها ويصورها هاجمته وكانت تريد لدغه الأ أنه أستطاع الهروب منها

لمشاهدة الفيديو :

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