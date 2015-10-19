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أم تختطف ابنتها فى البحيرة للحصول على فدية من زوجها

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أم تختطف ابنتها فى البحيرة للحصول على فدية من زوجها أم تختطف ابنتها فى البحيرة للحصول على فدية من زوجها
تمكن رجال مباحث البحيرة قبل قليل برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من كشف لغز اختفاء الطفلة "شهد م م" 9 سنوات تلميذة ابتدائى ومقيمة بذات القرية عقب خروجها من درس خصوصى بذات الناحية.

وتلقى والدها اتصال تليفونى من هاتف الطفلة قامت خلاله سيدة مجهولة بطلب مبلغ 150 ألف جنيه فدية مقابل إعادة الطفلة .

تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث ورئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية ضم العميدان حازم حسن وكيل المباحث، وخالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى ببدر بالتنسيق وفرع الأمن العام بالبحيرة .

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى صحة الواقعة وتحديد مرتكبيها، وهم "هالة ص م" والدة الطفلة المخطتفة سكرتيرة بمديرية ومقيمة المسين مركز الدلنجات، و" فاطمة ح ك" سكرتيرة بمديرية التموين ومقيمة شارع المعهد الدينى دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين والطفلة المختطفة حال تواجدها طرف الثانية بمسكنها وبمواجهتهما اعترافتا بقيامهما بالتخطيط لارتكاب الواقعة بهدف التحصل من والد الطفلة المخطتفة على مبلغ مالى وتقسيمه فيما بينهما حيث قامت الأولى والدة الطفلة بإيهام كريمتها بأنها مديونة لأخرين وأن السبيل الوحيد هو افتعال واقعة الخطف لإجبار والدها وأهله على دفع المبلغ المستحق وقيامها بالتنسيق مع الثانية، والتى ترتبط بها بعلاقة زمالة بالعمل على إيواء كريمتها مدة من الزمن لحين التحصل على المبلغ المالى (الفدية) وأنهما قامتا بتنفيذ مخططهما عقب انتهاء الدرس الخصوصى للطفلة بأن قدمت الثانية لمدينة الدلنجات وقامت باصطحاب الطفلة لمدينة دمنهور وقيامها مساء ذات اليوم بالاتصال على هاتف والدها وطلب الفدية، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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