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مجمع إعلام بئر العبد ينظم ندوة دعوة الشباب للمشاركة السياسية

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مجمع إعلام بئر العبد ينظم ندوة دعوة الشباب للمشاركة السياسية مجمع إعلام بئر العبد ينظم ندوة دعوة الشباب للمشاركة السياسية
نظم مجمع إعلام بئر العبد ندوة "دعوة الشباب للمشاركة السياسية" بمشاركة لفيف من قرية بالوظة وتمت فعاليات الندوة أمس بمقر الوحدة المحلية لقرية بالوظة.

وقالت "حنان معيقل " مدير المجمع، إن الندوة استهدفت بيان أهمية المشاركة السياسية لدى الشباب باعتبارها أداة من أدوات تفعيل الديمقراطية والتغيير فى المجتمع، وحاضر بها محمود السعيد محمد فراج، بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعدلى اليمانى، رئيس مركز ومدينة بئر العبد.

وتضمنت الفعاليات بيان أن مشاركة الشباب الحياة السياسية والمجتمعية مهمة وأساسية حتى يكون لهم دور فاعل فى عملية البناء والتغير الإيجابى داخل المجتمع، وتوضيح أهمية المشاركة السياسية حتى يستطيع الشباب معرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات داخل مجتمعهم.

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