أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس رجل بالعياط 15 يوما قتل ابنته لقرارها الزواج دون موافقته

Google+ Print
تجديد حبس رجل بالعياط 15 يوما قتل ابنته لقرارها الزواج دون موافقته تجديد حبس رجل بالعياط 15 يوما قتل ابنته لقرارها الزواج دون موافقته
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس رجل ونجله 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهماهما بقتل نجلة الأول، بعدما كشف علاقتها الآثمة بشاب فى أحدى قرى مركز العياط.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن الفتاة دخلت فى علاقة عاطفية مع شاب، وأراد والدها أن يزوجها شخصًا آخر، وعندما رفضت تعدى عليها بالضرب وحبسها، فاتفقت مع حبيبها على الزواج ووضع والدها أمام الأمر الواقع.

وأضافت التحقيقات: فور علم والدها اشتاط غضبًا وقرر قتلها، وتوجه لها بصبحة ابنه، وتعديا عليها بالضرب والخنق حتى الموت، وبنقلها إلى المستشفى العام بالعياط أثار شكل الجثة شكوك الأطباء، وأبلغوا السلطات المختصة التى اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بموت "ن. ع"، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة، وبالفحص تبين أنها تعرضت لخنق، وبإجراء التحريات تبين أن والدها وشقيقها تخلصا منها لزواجها دون رغبتهما، فتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365