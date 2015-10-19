تجديد حبس رجل بالعياط 15 يوما قتل ابنته لقرارها الزواج دون موافقته

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس رجل ونجله 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهماهما بقتل نجلة الأول، بعدما كشف علاقتها الآثمة بشاب فى أحدى قرى مركز العياط.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن الفتاة دخلت فى علاقة عاطفية مع شاب، وأراد والدها أن يزوجها شخصًا آخر، وعندما رفضت تعدى عليها بالضرب وحبسها، فاتفقت مع حبيبها على الزواج ووضع والدها أمام الأمر الواقع.

وأضافت التحقيقات: فور علم والدها اشتاط غضبًا وقرر قتلها، وتوجه لها بصبحة ابنه، وتعديا عليها بالضرب والخنق حتى الموت، وبنقلها إلى المستشفى العام بالعياط أثار شكل الجثة شكوك الأطباء، وأبلغوا السلطات المختصة التى اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بموت "ن. ع"، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة، وبالفحص تبين أنها تعرضت لخنق، وبإجراء التحريات تبين أن والدها وشقيقها تخلصا منها لزواجها دون رغبتهما، فتمكن رجال المباحث من ضبطهما.