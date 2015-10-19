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رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ يبحث استعدادات احتفالات مولد "إبراهيم الدسوقى"

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رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ يبحث استعدادات احتفالات مولد "إبراهيم الدسوقى" رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ يبحث استعدادات احتفالات مولد "إبراهيم الدسوقى"
عقد اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اجتماعًا بالجهاز التنفيذى للمدينة، لبحث الاستعداد لاحتفالات مولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات الجمعة 30 أكتوبر، حتى 6 نوفمبر القادم، بحضور اللواء مصطفى سلطان مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، وأحمد بدر، وأسامة كامل، نائبى رئيس المركز والمدينة، وكافة المسئولين بالأوقاف، ومراكز الشرطة، والإنقاذ النهرى، والكهرباء، وشركة مياه الشرب.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365