محمد رمضان: لم أخترع "المطوة" و"بيطلعوا بيها قبل ما أتولد"

قال الفنان محمد رمضان، إن مسلسل "ابن حلال"، عمل درامى تليفزيونى دخل بيوت المصريين، ونجاحه جاء بناء على مشاهدات الجمهور، لافتا إلى أن المسلسل حصل على أعلى معدل مشاهدات.

وأضاف محمد رمضان، خلال لقائه ببرنامج "بيت العيلة"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامية نجوى إبراهيم،:"أنا مش مخترع المطوة.. وبيطلعوا بيها قبل ما أتولد"، لافتا إلى أن هذا لا يعنى أنه ينكر فضل أفلام "عبده موتة"، و"قلب الأسد" عليه، لكنه فخور بها.

وأوضح أنه عرض قضايا موجودة فى الشارع المصرى ولم يختلقها، وكانت "البلطجة" أكثر ما يتم تداوله فى الصحف والإعلام، مشيرا إلى أنه مثّل دوره فى أداء فيلم عن شريحة البلطجية، وما يتم سؤاله عنه هو أداؤه.

ولفت رمضان إلى أنه بعد تقديم أفلام "عبده موتة"، و"قلب الأسد"، أصبح لديه حرية الاختيار، فقدّم مسلسل "ابن حلال"، وفيلم "شد أجزاء"، مستطردا: "الرجال أفعال.. وأنا برد بالفعل بتقديم أعمال ليس بها أدوار مرفوضة.. وواثق الخطى يمشى ملكا".

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