"لا للأحزاب الدينية": ننسق مع حملة افضحوهم لكشف وفضح مرشحى "الإخوان"

قالت حملة "لا للأحزاب الدينية"، إنها قررت تنسيق الجهود مع حملة "افضحوهم" لكشف وفضح كل الفاسدين والمنتمين والمدعومين من جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الحملتين.

وأوضحت الحملة، فى بيان لها، أن التنسيق سيتم من خلال توحيد الجهود وتبادل المعلومات فى إطار مساعى الحملتين لكشف وفضح المنتمين والمدعومين من الفاسدين أو جماعة الإخوان الإرهابية، والتأكيد على مواصلة العمل لعرقلة وصول من يمثلون خطرًا على البرلمان القادم ومستقبل الوطن.

وأوضحت أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لتنسيق آليات العمل بين الحملتين، وكذلك عقد مؤتمر صحفى مشترك بين الحملتين قبل المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التى تجرى حاليًا.

وحثت الحملة كل المواطنين، على الحشد والنزول للمشاركة فى استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وبناء مؤسسات الدولة بالطريق الديمقراطى الذى يعبر عما ضحى من أجله كل شهداء ثورتى يناير ويونيه.

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