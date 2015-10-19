محافظة القاهرة تفتح باب التقديم للحصول على وحدة سكنية لحديثى الزواج

أعلنت محافظة القاهرة، عن فتح باب التقديم للحصول على وحدة سكنية بمدينة بدر لحديثى الزواج السابق تقدمهم للمحافظة عام 2011، ووضعت المحافظة مجموعة من الشروط لابد من توفرها فى المتقدمين وهى:

1_ المتزوجين حديثنا فى الفترة ما بين "1/1/2007" وحتى "31/12/2010" وسبق لهم التقدم للمحافظة بناء على الإعلان الذى تم بتاريخ "2/4/2011".

2_ عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدات سكنية، وأن يكونوا قد سبق لهم التقدم للمحافظة للحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة أو سبق لهم الحصول على قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكانى.

3_ ألا يزيد سن الزوج أو الزوجة عن 45 عاما.

وتُقدم المستندات شخصياً أو عن طريق البريد المسجل إلى الحى التابع له كل مواطن بحسب العنوان المثبت بالرقم القومى ويكون التقدم اعتبارا من 12/10/2015 وحتى 29/10/2015، ولا تُقبل الطلبات بمبنى المحافظة.

ويتم إجراء قرعة علنية ستُعلن المحافظة عن موعدها بالجرائد الرسمية لاختيار 2000 فائز و500 احتياطى، ويتم مراجعة الحالات الفائزة والتأكد من انطباق الشروط كاملة عليها، وسيتم إعلان الفائزين على 4 مراحل فى كل مرحلة 500 وحدة سكنية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2015.

- "الإسكان": طرح 4593 قطعة أرض فى "بيت الوطن" بـ7 مدن جديدة منتصف نوفمبر