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محمد رمضان: أمى "سر نجاحى".. ونجوى إبراهيم: "انت قدوة للشباب"

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محمد رمضان: أمى "سر نجاحى".. ونجوى إبراهيم: "انت قدوة للشباب" محمد رمضان: أمى "سر نجاحى".. ونجوى إبراهيم: "انت قدوة للشباب"
قال الفنان محمد رمضان، إن والدته كانت الحافز و"الدينمو" له، كأى شخص ناجح، لافتاً إلى أن زوجته ليس لديها "فيس بوك"، أو أى وسائل تواصل اجتماعى.

وأضاف "رمضان"، خلال لقائه ببرنامج "بيت العيلة"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامية نجوى إبراهيم، أنه يحب تطبيق نص مقولة "الجنة تحت أقدام الأمهات"، قائلاً: "الكنبة المفضلة لأمى فوق مكتبى وما يفصلهما السقف بس".

من جانبها وجهت الإعلامية نجوى إبراهيم، كلامها لـ"محمد رمضان"، قائلة: "باعتبرك قدوة صالحة للشباب، لأنهم محتاجين اللى زيك، وانت عندك قبول، لازم تستغله فى إن شباب كتير محتاج القدوة".

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