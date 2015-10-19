محمد رمضان: أمى "سر نجاحى".. ونجوى إبراهيم: "انت قدوة للشباب"

قال الفنان محمد رمضان، إن والدته كانت الحافز و"الدينمو" له، كأى شخص ناجح، لافتاً إلى أن زوجته ليس لديها "فيس بوك"، أو أى وسائل تواصل اجتماعى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف "رمضان"، خلال لقائه ببرنامج "بيت العيلة"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامية نجوى إبراهيم، أنه يحب تطبيق نص مقولة "الجنة تحت أقدام الأمهات"، قائلاً: "الكنبة المفضلة لأمى فوق مكتبى وما يفصلهما السقف بس".
من جانبها وجهت الإعلامية نجوى إبراهيم، كلامها لـ"محمد رمضان"، قائلة: "باعتبرك قدوة صالحة للشباب، لأنهم محتاجين اللى زيك، وانت عندك قبول، لازم تستغله فى إن شباب كتير محتاج القدوة".
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