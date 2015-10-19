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القاهرة الجديدة تسلم"الداخلية" ٦٠مليون جنيه لتركيب كاميرات مراقبة بالمدينة

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القاهرة الجديدة تسلم"الداخلية" ٦٠مليون جنيه لتركيب كاميرات مراقبة بالمدينة القاهرة الجديدة تسلم"الداخلية" ٦٠مليون جنيه لتركيب كاميرات مراقبة بالمدينة
كشف المهندس طارق شكرى، نائب رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم توفير مبلغ ٦٠ مليون جنبه تكلفة تركيب كاميرات مراقبة لمدينة القاهرة الجديدة وتم تسليمها لوزارة الداخلية، لتتولى مسئولية وإعداد وتركيب منظومة المراقبة.

وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تطرح وزارة الداخلية المناقصة الخاصة بتركيب الكاميرات وربطها بالوزارة لتصبح مدينة القاهرة الجديدة أول مدينة مراقبة بالكاميرات بالكامل وليس الشوارع الرئيسية.

كان مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، وافق على تخصيص مبلغ ٦٠ مليون جنيه لتركيب كاميرات مراقبة بكل شوارع المدينة وذلك لحمايتها من الجرائم، خاصة السرقة.


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