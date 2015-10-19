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أسامة القوصى: عدم معرفة الناخبين بالمرشحين وراء انخفاض نسبة التصويت

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أسامة القوصى: عدم معرفة الناخبين بالمرشحين وراء انخفاض نسبة التصويت أسامة القوصى: عدم معرفة الناخبين بالمرشحين وراء انخفاض نسبة التصويت
أرجع الشيخ أسامة القوصى الداعية السلفى، الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى، انخفاض نسبة التصويت فى اليوم الأول للانتخابات البرلمانية إلى عدم معرفة الناخبين بالمرشحين.

وقال "القوصى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "فشل المرشحين بتعريف أنفسهم وإقناع المواطنين بهم"، مؤكدًا أن المواطنين المصريين لا يثقون بالأحزاب السياسية.

وبشأن الفتاوى التى صدرت مؤخرًا وحرمت المشاركة، أكد "القوصى" أن هذه الفتاوى لم يكن لها أى تأثير، موضحًا أن المواطن المصرى بحاجة إلى توعية ليشارك بشكل أكبر فى الاستحقاقات الانتخابية.


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