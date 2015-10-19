أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رغم الإعلانات الترويجية برنامج طوني خليفة لن يعود لهذه لأسباب

Google+ Print
رغم الإعلانات الترويجية برنامج طوني خليفة لن يعود لهذه لأسباب رغم الإعلانات الترويجية برنامج طوني خليفة لن يعود لهذه لأسباب

الأحد 18-10-2015 19:10

كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة انه إنسحب من برنامج 1544 الذي يقدمه عبر قناة الـ MTV.

وتفادياً للأقاويل التي من المتوقع أن يتم تداولها من هنا وهناك حول هذا الموضوع، أوضح خليفة حقيقة ما حصل من خلال سلسلة تغريدات أطلقها عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.

وقال: بما أن الجميع بدأ بالحديث عن عدم عودتي للـ mtv ومنعا لأي التباس أو تحليل ، أود أن أوضح الآتي : علاقتي ب mtv وإدارتها أكثر من ممتازة وخضنا موسماً أكثر من رائع وحققنا نسب مشاهدة عالية جداً.

واضاف: بعد 8 سنوات على نوعية برنامجي الذي تعرض للأسف لعملية نسخ مشوهة أثارت اشمئزاز الرأي العام قررت الانسحاب، انا في قمة الأداء من هكذا نوعية برامج والتفرغ لعمل جديد ممكن يبقى في اطار نصرة المواطن أو ربما مختلف كليا وفور جهوزه ساعلن عن تفاصيله وموعده والشاشة التي سوف يعرض عليها.

وتابع قائلاً: وهكذا لا داع للتحليلات والتصورات. أمل أن أكون دائما عند حسن الظن وأؤدي رسالة إعلامية نظيفة بعيدة قدر الإمكان عن أي .........وإلى اللقاء

هذا ووجه الإعلامي خليفة تحية إلى "الأستاذ ميشال المر والعزيز كريستيان الجميل وكامل فريق عمل mtv".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي