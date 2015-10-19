لامار أودوم يستفيق من غيبوبته

كشفت صحيفة People الأمريكية أن نجم كرة السلة Lamar odom طليق نجمة المجتمع Khloe Kardashian، إستفاق من غيبوبته التي إستمرت 4 أيام، وبدأ يستعيد عافيته.

وحسب ما ذكر الأطباء، فقد زال الخطر بشكل نهائي عن odom، الذي عثر عليه فاقداً للوعي أثناء زيارته بيت دعارة في ولاية نيفادا الأسبوع الماضي، لكنه لن يغادر وحدة العناية المركزة في الوقت الحالي، ليبقى تحت المراقبة.

وأعلنت الصحيفة عينها أن Lamar الذي تسبب بتأجيل حفل Baby Shower طفل Kim Kardashian المنتظر، ليس لديه القدرة على الكلام، لكنه يسمع ويفهم كل من يتحدث إليه، وسيجرى له خلال الأيام القليلة المقبلة صورة MRI لمعرفة عما إذا كان دماغه قد تعرض لأي تلف أو خلل وظيفي.

وفي هذا الإطار، أكدت صحيفة People أن Khloe لم تفارق زوجها السابق منذ الحادث، حتى انها تنام إلى جانبه طوال الليل.

يشار إلى أن Lamar دخل إلى المستشفى في حالة حرجة بسبب قضائه ليالي في بيت للدعارة وتناول الفياغرا والكوكايين، وبالرغم من هذا، فقد علقت عائلة Kardashians كل نشاطاتها وتوقفت عن تصوير برنامجها الواقعي لتسانده في هذه المحنة الدقيقة.