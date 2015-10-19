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تجديد حبس أفراد عصابة "عزة" 15 يوميا للإتجار فى المخدرات بالدرب الأحمر

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تجديد حبس أفراد عصابة "عزة" 15 يوميا للإتجار فى المخدرات بالدرب الأحمر تجديد حبس أفراد عصابة "عزة" 15 يوميا للإتجار فى المخدرات بالدرب الأحمر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة، بمنطقة الدرب الأحمر

وردت معلومات لرجال المباحث بقسم الدرب الأحمر، تفيد بقيام "وئل. م. ع" تاجر، و"الحسينى. م. ا" سائق، و"عزة. م. م" ربة منزل، بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم الدرب الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، ضُبِطَ أفراد التشكيل العصابى، أثناء استقلالهم السيارتين أرقام (ى ب ر 532) ماركة هيونداى فرنا سوداء اللون ملك وقيادة الأول، و(أ ص ف 731) ماركة شيفروليه نقل بيضاء اللون قيادة الثانى، ملك إحدى شركات الأدوية ويعمل عليها كسائق، وعُثِرَ بحوزتهم على سلاح نارى بندقية خرطوش، و25 طلقة من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 2.250 كيلو جرام، و40 ألف قرص مخدر، و18 ألف و500 جنيه، و4 هواتف محمولة.

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة، والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

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