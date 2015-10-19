تحرير 3397 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ولرفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3397 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين مخالفات بدون رخص قيادة، وانتظار خاطئ، و22 مخالفة لمواقف عشوائية بمنازل ومطالع الكبارى، و1257 مخالفة نموذج 125 وضبط 7 مركبات "توك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.