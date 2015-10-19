حبس مسلحين أطلقوا النار على كمين شرطة فى "السلام"

أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس، بحبس مسلحين 4 أيام على ذمة التحقيق أطلقا النيران على قوات الشرطة، وذلك بعدما رفضوا الوقوف أثناء تفقد قوة أمنية الحالة الأمنية بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء تفقد قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة السلام أول منطقة الشارع الجديد ارض أبو رجيله، وأثناء ذلك اشتبهوا فى السيارة رقم ق ل ر 3481 ماركة بيجو 504 حمراء اللون يستقلها عدد 5 أشخاص وحال استيقافها أطلق أحد مستقليها عيارا ناريا من فرد خرطوش تجاه القوة "دون إصابات"، وحاول قائدها الفرار بالسيارة فقام أحد أفراد القوة بإطلاق عيار نارى تجاه السيارة الخلفى قاصدا إيقاف السيارة إلا أنه نفذ من حقيبة السيارة وأصاب أحد مستقليها.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط السيارة واثنين من مستقليها وهم كل من "أحمد.م" 23 سنة عامل دوكو، و"محمود.ح" 24 سنة ميكانيكى، وبمناقشتهما أقرا أنهم كانوا فى طريقهم لحضور حفل زفاف بمنطقة بركة الحاج دائرة قسم شرطة المرج وضلوا الطريق، وأنهم حاولوا الفرار من القوة خشية ضبطهم، واعترفا أن المتهمين الهاربين هما كل من "سعيد.م"، "السيد.م".