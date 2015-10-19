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حبس فتاة 4 أيام لاتهامها باستدراج صيدلى لشركائها وسرقته بالإكراه فى الدقى

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حبس فتاة 4 أيام لاتهامها باستدراج صيدلى لشركائها وسرقته بالإكراه فى الدقى حبس فتاة 4 أيام لاتهامها باستدراج صيدلى لشركائها وسرقته بالإكراه فى الدقى
أمرت نيابة الدقى، بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها باستدراج صيدلى وانتحال 4 من أصدقائها صفة رجال شرطة، والاسلاتيلاء على سيارته، وهاتفين محمول ومبلغ مالى.

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت مهمتها استدراج الضحايا لشركائها الذين ينتحلون صفة رجال شرطة، ويرتدون ملابس ميرى للاستيلاء على متعلقاتهم، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

تلقى المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى بلاغا من "م. ص" صيدلى، أفاد فيه بأنه تعرف على فتاة والتقى بها فى "كافتيريا" ثم استقلا سيارته، وأثناء سيرهما بشارع نادى الصيد، فوجئ بسيارة ملاكى يستقلها عدد من الأشخاص اعترضوا طريقه، وأجبروه على التوقف مدعين أنهم ضباط شرطة، ثم استولوا على سيارته وهاتفين محمول، ومبلغ مالى، واصطحبوا الفتاة وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات تبين للعقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المتهمين يكونون تشكيلا عصابيا لانتحال صفة رجال الشرطة، ويستدرجون ضحاياهم بواسطة الفتاة، ويستولون على متعلقاتهم.

وبتكثيف التحريات، تم التوصل لهوية المتهمة، وتبين أنها تدعى "أمل. ى" تبلغ من العمر 20 سنة، وبإعداد كمين لها تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن سيارة ملاكى يستخدمها المتهمون فى ارتكاب جرائهمهم، وعُثِرَ بداخلها على ملابس ميرى، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وأجهزة لاسلكى مقلدة، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

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