ضبط صاحب محل مشروبات كحولية بالمنصورة وبحوزته سجائر مجهولة ومنشطات جنسية

تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية من ضبط محل لتجارة المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وبه سجائر مجهولة المصدر.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد فهيم مكاوى مدير مباحث التموين من ضبط "الفوشى.ب.ج" 50 سنة، ومقيم بناحية أول المنصورة المدير المسئول عن محل لتجارة المشروبات الكحولية والألعاب النارية، بدون ترخيص بناحية شارع ابن خلدون، وذلك لحيازته 456 علبة سجائر مختلفة الأنواع محلى الصنع ومستوردة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، و15 زجاجة "بيرا" مدون عليها شركة الأهرام إنتاج 3/10/2015 انتهاء 1/10/2016 محظور تداولها، وتباع بدون تصريح من الجهات المختصة، و100 صاروخ محدثات أصوات مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وبدون بيانات ومحظور تداولها، وعلبة بداخلها 6 أقراص فياجرا منشط جنسى مجهولة المصدر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 4 لسنة 2004 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار الوزاى رقم 113 لسنة 1194.

تم التحفظ على المضبوطات، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12572 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2015.



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