للحوامل.. اعرفى أسباب تعرضك للحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم

الحمل خارج الحمل أحد المشاكل التى تتعرض لها المرأة نتيجة أسباب وعوامل مختلفة كما يؤدى حدوث الحمل خارج الرحم إلى فقد الحامل لجنينها.

حول ذلك يقول الدكتور محمد عبد المنعم أخصائى النساء والتوليد والمناظير، إن الحمل خارج الرحم أحد الحالات الطارئة التى تستوجب سرعة التشخيص حتى لا تتعرض الحامل لمخاطر تصل أحيانا إلى فقدان حياتها .

أسباب الحمل خارج الرحم

ويستكمل د. محمد قائلا "تتعرض الحامل لحدوث الحمل خارج الرحم عندما تفشل البويضة المخصبة فى المرورعبر قناة فالوب من الرحم و توقفها بهذه القناة , حيث إن 97 % من حالات الحمل خارج الرحم تحدث فى أنبوبة قناة فالوب, وفى بعض الحالات النادرة تحدث فى أماكن أخرى مثل المبيض أو البطن أو عنق الرحم".

ويتابع د. محمد قائلا " هناك عوامل أخرى تؤدى لحدوث الحمل خارج الرحم مثل استعمال وسائل منع الحمل " اللولب " والتدخين , كما أنه إذا سبق و تعرضت الحامل لحدوث حمل خارج الرحم تزيد فرص حدوثه مرات أخرى , كذلك إجراء جراحات متعلقة بالأنبوبة أو الإجهاض أو استخدام منشطات التبويض يزيد من احتمالات حدوث الحمل خارج الرحم.

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