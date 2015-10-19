أبناء بلا هوية.. إهمال وحرمان من التعليم والرعاية الصحية والحياة الاجتماعية1-2

عندما أضعت هويتي ذات يوم بدأت أصرخ في أبنائي ولم أتمكن من الرد على الهاتف وقتها وابحث عنها كالمجنونة في كل مكان ولم اعد قادرة على التفكير أو التذكر أين وضعتها..

وراحت الأفكار تتوالى في رأسي في كيفية استخراج بديل، إنها مشكلة بسيطة جداً جداً، مقارنة بقصة سالم الشاب الذي لا يعرف هويته. فهو لم يفقدها لأنه يبحث عنها منذ 28 عاما، حالة إنسانية أو حالة خاصة أو كما يسميها صاحب المشكلة حالة ميئوس منها.

عندما يقف القانون عاجزا عن إيجاد حل في منح شاب في مقتبل العمر هويته التي لم يتمتع بها منذ ولادته بسبب إهمال الأم وجهلها، بدأت قصة سالم منذ عام 1987 إلا أنها بدأت قبل هذا التاريخ بعدة أعوام عندما حضرت الأم من دولتها العربية إلى الإمارات برفقة والدها وتعرفت على شاب إماراتي وتزوجت إلا أن مشاكل عديدة نشبت بينها وبين زوجها مما دفعه إلى تطليقها ثلاث مرات..

وبعدها تعرفت على شاب سعودي الجنسية وذهبت معه إلى السعودية وتزوجا هناك وبعد 3 اشهر فقط انفصلا، وعادت الأم إلى الإمارات وشاءت الظروف أن تعود إلى زوجها السابق وبعد مرور شهرين على الزواج اكتشفت الأم أنها حامل واستمر الوضع حتى الولادة في الحادي عشر من مايو عام 1987 ..

وطلب منها الزوج تسجيل المولود باسم زوجها السعودي ولكنها أكدت له أنها لا تملك نسخة من عقد الزواج وأنها لا تعرف سوى اسمه الأول والثاني وباءت محاولات الزوج بالفشل في العثور على الزوج وحفاظا لما تمر به الأم من ظروف قام بتسجيل الولد باسمه.

لم تمر سوى 3 سنوات ودبت الخلافات بين الزوجين وقد حصلت الزوجة على الجواز الإماراتي وانفصلت وطلب منها الزوج مغادرة المنزل حاملة ابنها، وبالفعل حاولت تربيته إلى أن تعرفت على شخص إماراتي الجنسية وتزوجت به وأخبرته أن ابنها ووفقا لشهادة الميلاد إماراتي الجنسية وانه مسجل باسم زوجها الأول.

وجاءت الريح بما لا تشتهي السفن، وطلبت زوجة والد الطفل الثانية ( حسب شهادة الميلاد) بنفي نسبه لأنها كانت تعلم انه ليس ابن زوجها، وبعد الضغط على زوجها توجه إلى المحكمة ونفى نسب الطفل سالم إليه، وطلبت المحكمة الأم التي أقرت فعليا انه ليس أباه الشرعي، وتم تغيير كافة الأوراق وبات سالم منذ ذلك الوقت بلا هوية ومجهول الوالد.

لقاء

في لقاء مع سالم لسرد قصته وحالته القانونية التي صنفت حسب القانونيين والحقوقيين أنها حالة مستعصية وذلك بهف مساعدته وإلق

شبكةعيونالإخبارية

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