تقرير في الجول - حكاية تصريحات مرتضى منصور التي ضربت 9 مدربين في الزمالك

هل سمعت تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد جوزفالدو فيريرا المدير الفني بعد الخسارة من الأهلي؟ احذف اسم المدرب وضع اسما آخرا.. ستجدها طوال 10 سنوات كما هي.

توترت العلاقة بين مرتضى منصور وفيريرا الذي حصد الثنائية.. فخرج مهاجما للمدرب بعد خسارة السوبر. وقد يكون الراحل عن تدريب الفريق رقم 10 إن فقد أي نقطة من المباريات الثلاثة الأولى في الدوري المصري.

FilGoal.com يعرض تاريخ مرتضى منصور منذ أن كان نائب رئيس في نادي الزمالك وحتى وصل لمقعد الرئاسة وتصريحاته ضد المدربين.

هل تصدق أن 10 مدربين وتسعة أسماء تبادلوا على مقعد الإدارة الفنية للزمالك في وجود مرتضى منصور مسؤولا؟ قد تندهش من تشابه التصريحات التالية.

"ألعب بإتنين مهاجمين" و"فلان لا يشارك مجددا" و"أنا جايب لاعيبة تاخد بطولات من غير مدرب".. هذه التصريحات ليست في 2015.. بل بدأت منذ 2004.

لنرى..

فينجادا

مارس 2004 - القناة الثالثة المصرية

كان مرتضى منصور وقتها نائب رئيس نادي الزمالك..

"فينجادا مُهرج، لا يفقه شيء في كرة القدم بل جاء للتهريج.. الفوز على الاتحاد جاء بسبب اللاعبين وليس فكر المدرب".

"نحن نمتلك أفضل اللاعبين في مصر لكن نفتقد لفكر المدير الفني الذي وضع أسوأ تشكيل وأجرى أسوأ تغييرات.. فينجادا لا يجيد سوى شُرب المياه على الدكة".

"لا أفهم سر التشكيل.. كيف يلعب فينجادا وينافس على بطولة الدوري ويشرك مهاجما وحيدا هو جمال حمزة، ثم يقول إنه يلعب بخطة هجومية".

بوكير

أغسطس 2005 - مؤتمر صحفي في نادي الزمالك

تعاقد الزمالك مع الألماني ثيو بوكير ووضع جهازا معاونا له "لا يعرف أي من أفراده" بحسب تصريحات المدرب.

بوكير قال في تصريح لـFilGoal.com منذ 2005: "مرتضى تعاقد مع لاعبين لا أعرفهم ودون أخذ رأيي".

ثم حدثت الإقالة.. وخرج مرتضى ليصرح في مؤتمر صحفي بأغسطس 2005: "وعدت بوكير بتجديد تعاقده إذا نجح في لم شمل الفريق، لكنه فشل في التعامل مع الصفقات الجديدة والتعاون معهم".

الغريب أن مرتضى صرح في مايو 2014 أن إقالته لثيو بوكير كان قرارا خاطئا وتعلم منه كثيرا.

فهل حقا تعلّم مرتضى من هذا القرار؟

محمد صلاح

أغسطس 2005 - مؤتمر صحفي

عُين محمد صلاح لمدة يوم واحد فقط في تدريب الزمالك بعد إقالة بوكير، لكن تعاقد النادي الأبيض مع فاروق جعفر.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي في أغسطس: "محمد صلاح وافق على أن يعمل مع فاروق جعفر لكنه عاد وتراجع.. هو حر".

في 2015.. محمد صلاح يرفض رغبة مرتضى منصور في تعيينه كمدرب مساعد لفيريرا دون موافقة البرتغالي فقرر الزمالك عدم التعامل معه مجددا.

فاروق جعفر

ديسمبر 2005 - مؤتمر صحفي

"فاروق جعفر حصل على فرصته كاملة.. الزمالك يضم أفضل لاعبي مصر وأخرجنا من كل البطولات التي شاركنا فيها. سنستبدله بمدرب أجنبي على أعلى مستوى يليق باسم وكيان الزمالك ويعاونه عدد من أبناء النادي المخلصين".

تعاقد الزمالك بعدها مع مانويل كاجودا.

كاجودا

يوليو 2006 - حديثه لأعضاء الجمعية العمومية

"كاجودا مدرب فاشل.. ماذا فعل للزمالك؟ وكيف يصرح أننا لن نفوز بكأس مصر؟ إذا قال هذا سيرحل".

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الحقبة الثانية.. عندما نجح مرتضى منصور وقائمته في الانتخابات الأخيرة وبات على مقعد رئاسة الزمالك.

عمل مرتضى منصور مع أحمد حسام "ميدو" ثم حسام حسن وجيمي باتشيكو ومحمد صلاح قبل وصول فيريرا.

ماذا قال عنهم؟

ميدو

مارس 2014 - قناة القاهرة والناس

"السهر والكلام في السياسة والقعدة على النت مش هسمح إنه يكون موجود في الزمالك يا ميدو".

"كفاية تغريد على تويتر أنت مش عصفورة".

وعبر قناة النهار رياضة قال مرتضى: "أعتذر عن تصريحات ميدو ضد تليفونات بني سويف، لا نقيم الناس بالمال أو الشهرة.. الكل له قيمة طالما يكسب ماله من عرق جبينه، لكن ميدو قليل الخبرة".

حسام حسن

سبتمبر 2014 - قناة الحياة2

بعد انتهاء عقد ميدو مع الزمالك تعاقد مرتضى منصور مع التوأم لقيادة الزمالك، وقتها صرّح في مؤتمر تقديمهما للإعلام قائلا: "ميدو كان رئيس جمهورية الزمالك.. واليوم حسام هو إمبراطور الزمالك".

لم يهنأ العميد بالإمبراطورية سريعا.

"حسام حسن ضيّع الفريق انهردة.. هو اللي ضيع الماتش، كل اللي عمله غلط، مين أحمد توفيق ومين عمر جابر اللي أنت مصمم عليه؟ أحمد عيد مش قادر.. أنت تعاندنا؟ أنا قرفان".

"لازم يلعب بثنائي هجومي وتوفيق وعمر لا يلعبان مرة أخرى بقميص الزمالك".

"بعد اللاعبين الذين تعاقدنا معهم لكن أين المدرب الذي عمل؟ هناك اجتماع مجلس إدارة وسنأخذ قرارا.. لا يوجد عندي بداية موسم أو نهاية موسم".

جيمي باتشيكو

ديسمبر 2014 - قناة MBC MASR و CBC TWo

"باتشيكو عنده أخطاء. يشرك لاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك، حذرته من هذه المباراة وقلت له كمشجع أنا لا أتدخل نحن نحب الفريق لأنه فن ولعب وهندسة وليس هذا الأداء السيء".

"لماذا الإصرار على أن يلعب بمهاجم واحد؟ لديه أسماء قوية لابد أن يلعب بثنائي هجومي.. كيف تقول أن خطتك هجومية وتلعب بمهاجم وحيد؟"

"لو عايز يمشي يغور في 60 داهية.. هو يا يمشي اللي في دماغه يا يهددنا.. أنا شاري قماشة أي حد يدربها ياخد البطولات".

"لن أقول له أرحل لكن لو عايز يمشي يغور".

فيريرا

أكتوبر 2015 - قناة أبو ظبي الرياضية

"اللاعبون رجال لكن للأسف مع مدرب فاشل فاشل فاشل، البطولات جاءت بسبب اللاعبين الذين تعاقدت معهم وليس بفكر مدرب عندما يواجه مباريات كبرى لا يعرف كيف يديرها".

"محمد إبراهيم بقاله سنة مبيلعبش بتلاعبه أساسي ليه؟ فين حمودي وفين حفني وفين إبراهيم عبد الخالق؟ أيوة أنا بتدخل فنيا اللي مش عاجبه كلامي يشرب من أي *****".