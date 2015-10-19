رمضان صبحي: لن أقف مجددا على الكرة .. ' مفيش مرة ثالثة '

أكد رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي إنه لن يقف على الكرة مجددا.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة في الشوط الثاني. رمضان صبحي يكرر وقفته على الكرة وحازم إمام يدخل الملعب للاشتباك مع اللاعب واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

شاهد - اشتباكات بين الأهلي والزمالك بسبب رمضان صبحي وحازم إمام

وكان رمضان صبحي قد وقف على الكرة في لقاء الدوري المصري الذي انتهى بفوز الأهلي 2-0.

وأجاب رمضان صبحي عن سؤال (متى تكون الوقفة الثالثة؟) قائلا: "لن أقف على الكرة مجددا".

وأضاف في حواره مع قناة الأهلي "مفيش واقفة ثالثة. لن أفعل ذلك مجددا".

وأتم "لم يكن من المفترض إن يكون هنالك واقفة ثانية من الأساس ولكن ما حدث قد حدث".