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رمضان صبحي: المقارنة مع أبو تريكة ظالمة

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رمضان صبحي: المقارنة مع أبو تريكة ظالمة رمضان صبحي: المقارنة مع أبو تريكة ظالمة

اعتبر رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي الشاب أن مقارنته بالنجم المعتزل محمد أبو تريكة ظالمة نظرًا لعدة فوارق.

وقال رمضان في حوار عبر قناة ناديه: "أبو تريكة نجم كبير، ولم أصل إلى ربع مستواه، ومهما زاد مستواي فإن المقارنة بيننا ظالمة".

وأضاف "عندما رفضت المقارنة به في بداية مشواري، اعتقد البعض أنني مغرور، ولكن الحقيقة أنني كنت أريد إزالة الضغوط من علي".

وتابع "مهما زاد مستواي، فإن المقارنة بأبوتريكة ظالمة، فهو قدوة كبيرة، ووصل إلى مكانة فريدة للغاية في الملاعب".

وأتم "لقد تحدثت معه في زيارته الأخيرة للنادي، وأكد لي أنني لاعب كبير، وشد من أزري، واستفدت من نصائحه كثيرًا في عدة أمور".

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