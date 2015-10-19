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تقرير البعثة الدولية يرصد تصويت جماعى ودعاية فى الانتخابات بالإسكندرية

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تقرير البعثة الدولية يرصد تصويت جماعى ودعاية فى الانتخابات بالإسكندرية تقرير البعثة الدولية يرصد تصويت جماعى ودعاية فى الانتخابات بالإسكندرية
قامت البعثة الدولية برصد بعض اللجان بالإسكندرية، وقال بيان للبعثة، إنها رصدت فى دائرة رمل أول وثان مدرسة عمرو لطفى، قيام حوالى 420 ناخبًا بالتصويت من أصل 10 آلاف ناخب وفى دائرة رمل أول وثان مدرسة الناصرية، قام حوالى 100 شخص بالإدلاء بأصواتهم من إجمالى 2000 بالكشوف الانتخابية.

وفى دائرة الدخيلة وبمدرسة زيد ابن حارثة الابتدائية لجان (89-92) تم رصد قيام أنصار مرشح حزب الوفد "على المسيرى"، بعمل دعاية انتخابية أمام اللجان، وذلك على الرغم من تحذير قوات الأمن لهم أكثر من مرة.

وفى دائرة العامرية بمدرسة الثورة العرابية، تم رصد قيام أنصار "المرشح رزق راغب بيت الله"، بتوزيع 50 جنيهًا للصوت، وقيام حزب النور بالحشد والتوجيه وخاصة للسيدات للتصويت لمرشحيه.

كما تشير مشاهدات البعثة خلال الساعات الماضية، إلى أن أداء مشرفى اللجان الانتخابية كان جيدًا فى أغلب الأحيان، إلا أنه تم رصد حالات طفيفة لبعض المخالفات.

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مصر 365