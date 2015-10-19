محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى شهيد قوات الأمن ويطلق اسمه على المدرسة

قدم محافظ الدقهلية حسام الدين إمام يرافقه اللواء أحمد صالح الادكاوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة واجب العزاء لأسرة شهيد قوات الأمن رقيب أول إسلام عبد القادر، فى مسقط رأسه فى مضيفة قرية منشية عزت مركز السنبلاوين والذى استشهد مساء السبت عقب الماضى استهداف حافلة لقوات الأمن بالعريش.

وحضر محافظ الدقهلية العزاء مع أسرة الشهيد وقرر إطلاق اسم الشهيد على مدرسة "منشية عزت" للتعليم الأساسى، ووجه بدراسة إمكانية تغطية المصرف الملاصق لمنزل أسرة الشهيد فضلا عن إمكانية توفير فرصة عمل مناسبة لزوجته.

كما وجه رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بدراسة رصف طريق منشية عزت ديرب نجم بطول 2كم وأكد على توفير كل أوجه الدعم والرعاية لأسرة الشهيد من قبل مديرية التضامن الاجتماعى.

وأكد المحافظ فى لقائه بأسرة الشهيد وأقاربه أن مصر قادرة بإذن الله على التصدى بكل الحسم والحزم لكل الأعمال الإجرامية والإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار الوطن وقد وجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من تقديم أرواحهم فداءٍٍ لوطنهم .



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