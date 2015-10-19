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هيثم الحريرى يتقدم بشكوى إلى "العليا للانتخابات" بالإسكندرية ضد مرشح منافس

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هيثم الحريرى يتقدم بشكوى إلى "العليا للانتخابات" بالإسكندرية ضد مرشح منافس هيثم الحريرى يتقدم بشكوى إلى "العليا للانتخابات" بالإسكندرية ضد مرشح منافس
تقدم هيثم أبو العز الحريرى، مرشح فردى بالانتخابات البرلماينة عن دائرة محرم بك، بشكوى رسمية إلى اللجنة العليا للانتخابات بالإسكندرية، ضد منافسة عامر فكرى يطالب فيها باستبعادة من الانتخابات بسبب ما وصفه بـ"تقديم رشاوى انتخابية".

أشار "الحريرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشكوى جاءت بعد رصد أربعة مواطنين يوزعون رشاوى انتخابية وفى حوزتهم عشرات الآلاف من الجنيهات يستخدمونها فى شراء الأصوات بالدائرة وأمام اللجان الانتخابية.

وقال هيثم أبو العز الحريرى، إن وصل الصوت إلى 500 جنيه فى دائرة محرم بك، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات، بدورها أحالت الشكوى إلى لجنة للتحقيق بها.

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