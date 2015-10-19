أعضاء هيئات القضاء بليبيا يحتجون على باب السلطة القضائية بمشروع الدستور

نظم عدد من أعضاء الهيئات القضائية الليبية، وقفة احتجاجية داخل أروقة محكمة جنوب بنغازى، احتجاجًا على مخرجات لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حول باب السلطة القضائية.

وأصدر منظمو الوقفة مساء أمس، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم لاعتماد مبدأ وحدة السلطة القضائية وعدم إنشاء قضاء إدارى مستقل، معتبرين ذلك يشكل إخلالاً بأحد استحقاقات المرحلة الانتقالية التى تضيف للقضاء مهاما أخرى بخلاف الفصل فى النزاعات والجرائم، وهذه المهام هى ترسيخ القيم الديمقراطية وتسهيل عملية الانتقال لدولة القانون.

واحتج أعضاء الهيئات القضائية على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء "وضم أشخاص من خارج القضاء لتشكيلة المجلس"، الأمر الذى "يمثل تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية واعتداءً على مبدأ استقلال القضاء الذى نصت عليه المسودة فى استهلاليتها فى باب السلطة القضائية.