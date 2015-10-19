أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أعضاء هيئات القضاء بليبيا يحتجون على باب السلطة القضائية بمشروع الدستور

Google+ Print
أعضاء هيئات القضاء بليبيا يحتجون على باب السلطة القضائية بمشروع الدستور أعضاء هيئات القضاء بليبيا يحتجون على باب السلطة القضائية بمشروع الدستور
نظم عدد من أعضاء الهيئات القضائية الليبية، وقفة احتجاجية داخل أروقة محكمة جنوب بنغازى، احتجاجًا على مخرجات لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حول باب السلطة القضائية.

وأصدر منظمو الوقفة مساء أمس، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم لاعتماد مبدأ وحدة السلطة القضائية وعدم إنشاء قضاء إدارى مستقل، معتبرين ذلك يشكل إخلالاً بأحد استحقاقات المرحلة الانتقالية التى تضيف للقضاء مهاما أخرى بخلاف الفصل فى النزاعات والجرائم، وهذه المهام هى ترسيخ القيم الديمقراطية وتسهيل عملية الانتقال لدولة القانون.

واحتج أعضاء الهيئات القضائية على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء "وضم أشخاص من خارج القضاء لتشكيلة المجلس"، الأمر الذى "يمثل تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية واعتداءً على مبدأ استقلال القضاء الذى نصت عليه المسودة فى استهلاليتها فى باب السلطة القضائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365