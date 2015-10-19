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ابنك مريض القلب.. 11 نصيحة عشان ميحسش بالنقص أهمها نمى مهاراته

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ابنك مريض القلب.. 11 نصيحة عشان ميحسش بالنقص أهمها نمى مهاراته ابنك مريض القلب.. 11 نصيحة عشان ميحسش بالنقص أهمها نمى مهاراته
الطفل مريض القلب معاناته مزدوجة، يعانى من المرض، ويعانى من الشعور بالنقص وعدم قدرته على مجاراة الأطفال فى عمره، فيحرم منذ الطفولة من أغلب النشاطات التى يتمتع بها غيره من الأطفال.

يركز الدكتور محمد رمضان الأخصائى النفسى على الشق النفسى الذى يعانى خلاله الطفل من الشعور بالنقص، كما يشعر بالقيود الدائمة على حركته ومجهوده، والطفل كما نعلم يحب الحرية والانطلاق.

نصائح للتعامل مع الطفل مريض القلب
>ومن هنا يوضح د محمد مجموعة من أهم النصائح للتعامل النفسى السليم مع الطفل مريض القلب، الذى يحتاج لمعاملة خاصة من الأبوين تجعله يشعر بالرضا والهدوء والثقة بالنفس :

1. اقنع طفلك أن بذل الجهد واللعب يجب أن يكون بحساب، دون أن تذكره بمرضه، بل استخدم حيلك النفسية، مثل اللعب الزائد والمجهود المضاعف يجعلك الطفل غير محبوب وشقى، أو طفل غير هادئ.
>2. كن لينًا مع طفلك فلا تمنعه بالقوة أو بصرامة من بذل المجهود، أو اللعب، بل كن هادئًا.
>3. اصنع علاقة خاصة مع طفلك مريض القلب، وكن بجانبه وأملأ وقت فراغه الطويل.
>4. استعن بأصدقائه وأحبائه واستضيفهم فى المنزل ليلعبوا سويا تحت مراقبتك.
>5. اجعل طفلك يشعر بأنه مميز بهذا المرض، لا منقوص، لأن الله تعالى يعطى كل شخص مرض معين، واذكر له على سبيل المثال بعض الأمراض التى عانيت منها فى الصغر وفى الكبر.
>6. اجعل طفلك يشعر بالتميز.. واشرح له أن مرضه ميزة وابتلاء من الله تعالى لاختباره لأنه يحبه ويحفظ له مكانة مميزة.
>7. نمى مهارات طفلك التى لا تضر صحته ولا تحتاج لمجهود عال، كالرسم، واحتراف الموسيقى، والاختراعات وتفكيك الألعاب، وممارسة يحترفها.
>8. ابتعد عن التفكير السلبى كلما مرض طفلك أو جاءته نوبة ما، فلا تنقل له شعورك بضعفه بل زده قوة على قوته ليتماسك ويتعايش مع مرضه.
>9. صف طفلك دائما بصفات جيدة، مثل يا "بطل"، يا"قوى"، "شاطر".
>10. لابد من استشارة مختص عند مرور الطفل بمشكلات نفسية.
>11. اذكر مرض طفلك بكل فخر أمامه وأمام الآخرين حتى لا يشعر بالشفقة أو الحزن.

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