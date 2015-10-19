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حزب الوفد: ضعف المشاركة كان متوقعا وما حدث "مفاجأة كبيرة"

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حزب الوفد: ضعف المشاركة كان متوقعا وما حدث "مفاجأة كبيرة" حزب الوفد: ضعف المشاركة كان متوقعا وما حدث "مفاجأة كبيرة"
قال الدكتور ياسر حسان رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، إن نسبة المشاركة كانت بمثابة المفاجأة الكبيرة، مشيراً إلى أن ضعف الإقبال كان أمراً متوقعاً لكن ليس لهذه الدرجة، حسب قوله، لافتا إلى أن مدة الدعاية كانت فترة قليلة ولم تسمح بأن يعرف المرشحون أنفسهم للناخب.

وأضاف حسان لـ"اليوم السابع" أن حزب الوفد يكثف جهوده لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات من خلال وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه كلف مرشحيه بحث المواطنين على المشاركة أيضا.
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