"التموين": استقرار ضخ المواد البترولية بالمحافظات خلال أيام الانتخابات

أكد حمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار ضخ معدلات المواد البترولية فى مختلف المحافظات خلال أيام الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار اليوم لتلقى تقارير من مديريات التموين بشأن معدلات ضخ السولار والبنزين فى محطات الوقود.

وأضاف "حمدى علام"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المخابز تحصل على الوقود بشكل مستمر حفاظا على إنتاج الخبز المدعم للمواطنين يوميا، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات وعدم تلاعب البعض خاصة فى البوتاجاز والمواد البترولية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه العديد من المحافظات خلال الأيام الماضية أزمة فى المواد البترولية نتيجة كميات الوقود، خاصة محافظات الوجه القبلى.

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