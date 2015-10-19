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ولي العهد يرأس لجنة التحقيق الرئيسة في حادثة «تدافع منى»

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ولي العهد يرأس لجنة التحقيق الرئيسة في حادثة «تدافع منى» ولي العهد يرأس لجنة التحقيق الرئيسة في حادثة «تدافع منى»
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الأمير محمد بن نايف مترئساً لجنة التحقيق (واس)

الرياض - واس

    رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا - حفظه الله - أمس، اجتماع لجنة التحقيق الرئيسة التي شكلت بأمر سموه عقب حادثة التدافع بمشعر منى؛ إنفاذاً للتوجيه السامي، لمعرفة مسببات التدافع وصولاً إلى معرفة الحقيقة والرفع بما يتم التوصل إليه إلى خادم الحرمين - حفظه الله -. واطمأن سموه على سير عمل التحقيقات الجارية في هذا الشأن، موجهاً أعضاء اللجنة بمواصلة الجهود المبذولة للوصول بحول الله لمعرفة أسباب الحادث، سائلاً القبول بالشهداء، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل. حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن الربيعان، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

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