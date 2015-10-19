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لو بتسيبى اللحمة متبلة فترة طويلة فأنت معرضة للإصابة بالتسمم الغذائى

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لو بتسيبى اللحمة متبلة فترة طويلة فأنت معرضة للإصابة بالتسمم الغذائى لو بتسيبى اللحمة متبلة فترة طويلة فأنت معرضة للإصابة بالتسمم الغذائى
"ست البيت الشاطرة هى اللى تنقع اللحم والفراخ فى التتبيلة قبل ما تستخدمها بيوم عشان تتشربها".

تعمل الكثير من السيدات بهذه القاعدة لمنح اللحوم طعما مميزا بوضع الدجاج أو اللحوم فى البصل والثوم وبعض التوابل الخاصة قبل استخدامها بيوم حتى تتشرب طعم هذه التتبيلة، وتتمتع بطعم مميز.

ولكن هل ترك اللحوم والدجاج لفترات طويلة داخل التتبيلة الخاصة يزيد من فوائدها أم يضر بالصحة؟.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن ترك اللحوم بكل أنوعها فى الثلاجة مع وضع توابلها قد يعرضك للإصابة بالتسمم الغذائى نتيجة لتكاثر الجراثيم فى اللحم.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن هذا التسمم ينتج من طريقة التتبيل وترك اللحوم، فوضع البصل أو الثوم والملح والفلفل وباقى التوابل وتركها لفترة كبيرة من الزمن هو السبب وراء تعرضك للإصابة بالتسمم الغذائى.

وأخيرا تؤكد أخصائية التغذية العلاجية د.علا، أن ترك اللحوم فى التوابل يتسبب فى فساد اللحم لأن هناك العديد من أنواع الجراثيم المتواجدة فيها تتكاثر بشكل سريع، ولذلك إذا كنت تريدين الاحتفاظ بكمية كبيرة من اللحوم المتبلة عليك وضعها فى الفريز، وذلك للحفاظ عليها، وتجنبى وضع البصل أثناء تخزينها ويمكنك تتبيلها فقط بالتوابل ثم بعد خروجها من الفريز وضع ما ترغبين به من البصل أو الثوم.

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مصر 365